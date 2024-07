Új magánkórházat épít a Budai Egészségközpont tulajdonosa

23 éves múltra tekint vissza a Budai Egészségközpont, a melyet 2021-ben vásárolt meg a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Bonitas 2002 Befektető és Tanácsadó Zrt. A 2023-as évet 17,7 milliárd forintos árbevétellel záró magánegészségügyi intézmény a stabil tulajdonosi háttérnek köszönhetően a csütörtökön bejelentett beruházással kívánja pozícióját erősíteni a kiemelt, államilag is támogatott beruházással.

Csernavölgyi István: valódi kórházat építünk, ahol a kompetencia, a transzparencia és betegbiztonság a hívószó / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hosszútávú, elkötelezett stratégia áll a kapacitásbővítés hátterében

Csernavölgyi István vezérigazgató elmondta, valódi kórházat építenek, legfontosabb hívószavuk a kompetencia és a transzparencia, és az elsődleges szempont a betegbiztonság. „Ez nem egy három-négy éves projekt, ebben a kórházban generációkat szeretnénk majd gyógyítani” – így fogalmazott. A Budai Egészségközpont három telephelyen működik: a Nagy Jenő utcai alapító telephelyen, a Királyhágó utcában és a Váci úton. Ez idő alatt 500 ezer beteget láttak el, jelenleg 950 munkavállalójuk van, ebből 600-an csak itt dolgoznak, más intézményben nem.

Az új magánkórház az Alkotás útról nyílik majd 2027-ben / Fotó / Budai Egészségközpont

Csernavölgyi István részletezte: mind a magán-, mind az államilag finanszírozott betegek száma folyamatosan nő, a már népbetegségnek számító gerinc- és mozgásszervi problémákra az egészségügynek válaszokat kell adnia. Kétéves tervezés után alakult ki a jelenlegi koncepció, a Királyhágó utcai újjáépített kórházban a tervek szerint a 150 ágy helyett 250 ágyon gyógyítják a betegeket. Az épület teljes korszerűsítése mellett az eszközparkot is továbbfejlesztik, ahogy a vezérigazgató fogalmazott, náluk nem csak marketingeszköz a robottechnika. Két irányban fejlesztenek, a mozgásszervi és az általános sebészetben is fogják használni. Az átépítés alatt is működik az ellátás, ebben a Semmelweis Egyetem a magánintézmény partnere, augusztusban pedig a II. kerületi Csalogány utcában nyitnak járóbeteg-rendelőt.

A beruházás mérföldkőnek számít a Budai Egészségközpont történetében, ugyanis a jelenlegi 18 ezer négyzetméter 35500 négyzetméterre bővül, a hét helyett 15 műtő, az 55 helyett 87 rendelő áll majd az orvosok és a betegek rendelkezésére. Az ágyak száma 150-ről 250-re nő.

Az új kórházban egyértelműen és vegytisztán elválik egymástól a magán- és az államilag finanszírozott ellátás. Sürgősségi ellátásra is készülnek. Az új épület 2027 első negyedévében nyílik meg, bejárata az Alkotás út felől lesz. Arra a kérdésre, hogy a személyzetet honnan toborozták, a vezérigazgató úgy válaszolt, ő soha nem azt nézi, ki honnan jött, hanem hogy milyen a szakmai tudása.