Újra többéves bérmegállapodás jöhet a minimálbérről – akár a garantált bérminimum is megszűnhet jövőre

Ami az emelés mértékét illeti, nem akart konkrétumot mondani, azt azonban jelezte, hogy az idén végrehajtott 15 százalékos minimálbér- és 10 százalékos garantáltbérminimum-emelés nem folytatható. Ezekben az emelésekben benne volt 2023-ban elszenvedett reálbérveszteség kompenzációja, amikor a 18 százalékos infláció mellett a minimálbér csak 16 százalékkal növekedett. Mára azonban az infláció már 4 százalékra visszakúszott, tehát masszív reálbér-növekedésről lehet beszélni, a versenyképességünk ugyanakkor nem fog ilyen mértékben növekedni. „Még egyszer ugyanezt az 5-6 százalékpontos reálbér-növekedést nem hiszem, hogy végig lehet vinni” – tette hozzá.

„Látok esélyt rá” – válaszolta Perlusz László arra a kérdésre, hogy mekkora realitása van egy többéves megállapodásnak. Szerinte mindkét oldalon és a kormány részéről is van fogadókészség. Hangsúlyozta azt is, hogy teljesen logikus, hogy ha el akarnak valamit érni 2027. január elsejei céldátummal, akkor valamilyen szabályokat le kell fektetni, még ha pontosan nem is tudják majd, hogy két év múlva mekkora lesz a minimálbér összege. De ez így volt 2016-ban is, amikor megkötötték a hatéves bérmegállapodást, amely minden szereplő szerint is sikeres megállapodás volt.