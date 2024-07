Ukrán–magyar olajválság: nagyon aggasztó részlet derült ki – Zelenszkij elnök keze van a dologban

Mindenesetre Lantos Csaba jelezte, hogy a magyar–szlovák uniós kezdeményezés és az ellátásbiztonság két külön történet. Közölte, hogy a Mol már vett harmadik országból olajat a Lukoil-szállítmány kiesésének pótlására, ami a horvát terminálon keresztül jut be Magyarországra. De ez nem orosz olaj, így nem optimális a magyar és a pozsonyi finomító számára, amelyek orosz olajra van kalibrálva.

A Mol más orosz beszállítóktól is vásárolt, amelyek a Barátság csővezetéken képesek szállítani Ukrajnán keresztül Magyarországra. A Barátság ugyanis jelenleg üzemel, de a magyar kormány látja annak a kockázatát, hogy ez ott esetben leállhat. De a miniszter azt is kiemelte, hogy Magyarországon van elég tárolói kapacitás, amely fel van töltve kőolajjal 90 napra elegendően, és külön benzin és dízel stratégiai készlettel is rendelkezünk.

Jóllehet okoztak volna, nincs ellátási kockázat. Ezt elhárítottuk és azon vagyunk, hogy a jövőben se legyen – zárta nyilatkozatát az ukrán–magyar olajválságról Lantos Csaba.

Az alábbi videóban a 18. perctől hallgatható meg Lantos Csaba tájékoztatása.