Tarolna az Alstom a magyar vasútpiacon

Járműtípus és földrajzi szempont alapján a vonatgyártás mely szegmensei fejlődnek legjobban?

Az Alstom összesen közel kétszázmilliárd euró üzleti lehetőséget lát világszerte a következő három évben, ennek jelentős részét – közel felét – Európában, de Amerikában, Afrikában és a Közel-Keleten, valamint Ázsiában és a csendes-óceáni térségben is tetemes összegeket fektetnek vasúti beruházásokba.

A földrajznál maradva, nekem Európa, és benne Magyarország a legfontosabb. Ma konjunktúrája van a vasútnak, az Európai Unió is támogatja, és úgy tűnik, nincs más út a zöldátállás felé sem. Az utasok szempontjából nézve is – mert így kell nézni – van egy óriási nyomás, elvárás.

Globálisan a metró piaca a legnagyobb, utána jön a motorvonat, a vasútikocsi-gyártás és a mozdony.

Ez nem is meglepő az erősödő urbanizáció mellett. Magyarországon a budapesti előváros okoz fejtörést, erről Vitézy Dávidnak és az általa vezetett szakértői csapatnak volt is egy komoly elemzése Budapesti agglomerációs vasúti stratégia néven, amelyben nagyon gyakorlatias és jelenleg is aktuális javaslatokat fogalmazott meg.

Az is látszik, hogy érdemes előbb járművet beszerezni, és utána pályát fejleszteni.

Az utas inkább elviseli a hosszabb menetidőket vagy a pályaviszonyok miatti lassú jeleket, mint a kényelmetlen vonatot.

Európában egyértelműen gördülőállományra – alapvetően motorvonatokra – és ETCS-re van nagy igény. Kiemelendő Románia: a kolozsvári metró építésére megkapta az engedélyt az a konzorcium, amelynek az Alstom is tagja. A térségben az erdélyi az első eset, hogy nem valamely fővárosban épül metró. Emellett a romániai állami beruházó, az ARF, 37 Coradia Stream motorvonatot rendel az Alstomtól. Az első tételben 20 szerelvény szerepelt, de lehívták már az opcionális 17-et. A megbízás 15 évre szóló karbantartást is tartalmaz, a vonat óránként 160 kilométer megtételére képes. Cégünk egy új, 60-80 főt foglalkoztató depót is épített Bukarestben, ahol 20 éve tartja karban az összes metrót. Ez is fontos referencia a számunkra a hazai tendereknél, hiszen mutatja, hogy az Alstom erre is képes.

Július 9-én volt az 54 HÉV jármű előzetes piaci konzultációja kapcsán a beadási határidő, augusztusban várhatóan ugyanez megtörténik a 95 motorvonat esetében is. Az említett méretgazdaságossági szempont miatt kedvező lenne, ha a megbízás minél nagyobb lehívási kötelezettséget tartalmazna. Optimista vagyok – mert a vasútban hosszú ciklusok vannak –, de realista is: hosszú télre készülök.

Balázs Gáspár: az Alstom globális vasútpiaci szereplő / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hol tart az ezek hátteréül is szolgáló Mátranovák 2030 projekt megvalósítása?

Ehhez érdemes visszatekinteni a kis nógrádi település múltjára. Mátranovák térségében eredetileg a szénbányászat volt meghatározó, amelynek megszűnésével az 1960-as években kapóra jött a felszabaduló munkaerő a betelepülő, híd-, daru- és zsilipépítéssel foglalkozó Ganz-Mávagnak. Az Alstom 2021-ben vásárolta meg a Bombardier mátranováki vasúti forgóvázkeretgyárát, amelyhez a tavaly indult program kapcsolódik. A lényeg az, hogy át szeretnénk térni egy hatékonyabb, rugalmasabb, úgynevezett cellaalapú gyártásra. Ez a fő mutatók mentén azt jelenti, hogy a létszámunk körülbelül 20 százalékkal fog bővülni, a kapacitásunk 40 százalékkal, vagyis az egy főre jutó termelésünk nő, a hatékonyságunk javul.

Profitálhat a vasútpiaci konjunktúrából a főként exportra gyártó cég. Amikor a gyárat az Alstom átvette, akkor az adta a csoport globális forgóvázkeret-gyártásának a 25 százalékát. Ezt 33 százalékra szeretnénk növelni a cégen belüli és kívüli konkurencia közepette.

Ebben segít minket, hogy 2025-ben átadunk egy logisztikai csarnokot, beszerzünk még új élhajlító gépeket, forgatógépeket, rengeteg más berendezést, és megjelenik az ipar 4.0 is.

Ez új hegesztőrobotot jelent, és azt, hogy bővítjük a 3D-s gyártásicella-kapacitást. A cella milliméteres pontossággal szkenneli a forgóvázkeretet, gyakorlatilag létrehozza a digitális ikertestvérét. Az eredmény olyan, mintha magát a forgóvázkeretet tárolnánk el a későbbi évtizedekre. Bár mindezek ellenére egy forgóvázkeret még mindig kézműves termék, egyes nagyobb szériás megbízások teljesítésekor jól használhatók az ipari robotok. Egy hegesztőrobot majdnem egymillió euróba kerül, az emelő- és forgatóberendezéseket több mint 1,7 milliárd forintért modernizáljuk. Összességében körülbelül hatmilliárd forintba kerül a Mátranovák 2030 program megvalósítása. Ehhez a HIPA-tól egyedi kormánydöntés alapján 1,2 milliárd forint támogatást kaptunk. Már tavaly létrejött nálunk 150 új fizikai és szellemi munkahely, most 714-en vagyunk. A programban megfogalmazott beruházások 95 százalékát már megrendeltük. Ez most elég nagy falat, de már megvannak a Mátranovák 2030 utáni időszakra vonatkozó elképzeléseink is.

Honnan sikerült összeszedni ezt a 150 dolgozót, amikor hiány van szakképzett és más munkaerőből is?

Lényegében munkaerőpiaci szakértővé képeztük magunkat, és megerősítettük a HR-osztályt. A tavalyi inflációs környezetben, szűkös munkaerő-kínálat és növekvő bérek mellett nagyon nehéz dolgunk volt. Csodafegyver híján így bevetettük a hagyományos eszköztárat:

képzési együttműködéseket indítottunk,

felvettük a kapcsolatot munkaerő-kölcsönző cégekkel,

fizetést emeltünk,

elkötelezettségi programot vezettünk be.

Például a nyári bezárás előtt egyhetes óvodai és iskolai tábort szervezünk a munkatársak gyermekeinek, a vezetők közelebb kerültek a dolgozókhoz, középvezetői képzési programot is indítottunk. Tavaly 12 százalékkal nőtt a dolgozóink elkötelezettsége: négy-öt hónap alatt megfordítottuk az elvándorlási trendet, és bővítettük a létszámot. A gyár 50 kilométeres körzetében mágnesként vonzzuk a dolgozókat, a térségben már mi vagyunk a legnagyobb foglalkoztató. Kilencven-száz kilométeres távolságból ügynökségeken, új partnereken keresztül járnak hozzánk dolgozni.

Kölcsönzött munkaerőt és vendégmunkásokat is foglalkoztat az Alstom?

Igen, de 90 százalékos saját állománnyal dolgozunk, ami a földrajzi adottságoknak és gyárunk ismertségének is köszönhető. Igaz, ez a magas arány egyben rontja a rugalmasságunkat. Vendégmunkás mindösszesen 11 dolgozik nálunk, ők is csak ideiglenesen, két évre szóló határozott szerződéssel. A hegesztőmester-iskolánkat háromszázan már elvégezték, indítottunk lakatosképzést, és logisztikusokat is oktatunk, ennek is van megtartóereje. Friss hír, hogy néhány hete duális képzőhelyként, két technikusi szakma oktatására szereztünk jogosultságot.