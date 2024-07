Világszerte egyre kevesebbet mozognak az emberek, a magyarok viszont egyre sportosabbak

A Világgazdaság által megkérdezett Prime Rate Kft. nagyon fontosnak tartja, hogy dolgozóik szabadidejükben sportoljanak vagy mozogjanak valamit. Hisznek abban és tapasztalják is, hogy a mozgás hozzájárul kollégáik fizikai és mentális egészségének a megőrzéséhez.

Budapest egyik legnagyobb fitneszterem-láncolatába biztosítunk bérletet a dolgozóinknak. Ezekben a termekben egész évben részt vehetnek különféle órákon, jógázhatnak, az edzőteremben sportolhatnak vagy éppen úszhatnak, wellnessezhetnek

– mondta Vass Virág, a cég HR-igazgatója.

A Prime Rate Kft. tapasztalatai nagyon pozitívak. Dolgozóiknak több mint egyharmada veszi igénybe a sportolási lehetőséget és a kollégák gyakran együtt járnak a fitneszterembe. Többen már reggel 6 órakor sportolnak és egy frissítő szaunázást követően jönnek munkába. A közös sportolási kezdeményezésnek nemcsak egészségmegőrző és javító hatását érzik,

hanem egy közösségformáló, csapatépítő jellegét is, amely hozzájárul ahhoz, hogy nagy családként figyelnek egymásra, támogatják egymást akkor is, ha valaki egészségügyi vagy családi gondokkal küszködik

– fűzte hozzá.

Az Aquaworld Resort Budapest wellness és fitnesz szolgáltató szállodában Szép-kártyával is fizetnek és AYCM bérlettel is járnak a vendégek. Továbbá nagyobb cégekkel egyéni megállapodásokat is kötnek, amelyek általában 15-20 százalékkal olcsóbb wellness és fitnesz programot jelentenek a dolgozóknak.

A vendégek 10-12 százaléka fizet valamilyen a munkahelye által támogatott kártyával. Az Aquaworld tapasztalatai alapján, a munkahelyi kedvezményes juttatásokat ötször több vendég használja fel wellnessre, mint kimondottan sportolásra. Júniusban például a munkahely által támogatott AYCM bérlettel 556-an mentek a spa részlegbe, 93 fő pedig a fitneszre használta.

– mondta Sulyok Ferenc, az Aquaworld Resort Budapest élményfürdő vendégkapcsolat és Spa vezetője.