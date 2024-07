Vitorlázás: nem csak a felső tízezer sportja – már visszaszámol a Kékszalag

A vitorlázás a Négy évszakos Balaton koncepció egyik fontos eleme lehet a jövőben a Balatoni Turizmus Szövetség szerint.

Idén július 18-án indul Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenye / Fotó: Kékszalag / AFP

Nagyon fontosak a kiemelkedően sok érdeklődőt vonzó, a héten elstartoló Kékszalag verseny mellett a vitorlástanfolyamok is. Ezek ugyanis segítenek abban, hogy meglegyen az a fajta utánpótlás a turizmusban, amelynek köszönhetően nem csak a nyári melegben, de a hűvösebb, szelesebb időszakban is egyre többen látogathatnak el a Balatonra. Újabban már szilveszterkor és farsangkor is szerveznek a tavon regattákat, amelyek számottevően hozzájárulnak a turizmus bevételeihez – mondta Fekete Tamás, a szövetség alelnöke.

Mennyibe kerül a vitorlástanfolyam?

Átlagosan napi húsz-huszonötezer forintba kerül étkezéssel egy nyári vitorlástanfolyam, a vakáció idején nagyon sok gyermeket íratnak be ilyen táborokba. Őket elkísérik a szülők is,

a családok így 7-10 napot is eltöltenek együtt a Balatonnál vitorlázva.

A vitorlásoktatás gyakorlatilag a jövő visszajáró vendégeit biztosítja a régiónak, méghozzá olyan több évszakos aktív turistákat, akik nem csak nyáron, de a vitorlázásra alkalmasabb őszi és tavaszi időszakban is ellátogatnak majd a Balatonra.

Egyre népszerűbbek a felnőtteknek szóló vitorlás tanfolyamok / Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

A képzések piacán egyre népszerűbbek a felnőtteknek szóló, játékos oktatási formák is, sőt, ma már családi tanfolyamokat is tartanak, ahol a gyerekek és a szülők együtt sajátíthatják el a vitorlázás alapjait. Neves magyar vitorlázók és oktatók úgy vélik, hogy a vitorlás tanfolyamoknak számos hasznuk lehet majd az iskolában is, hiszen ez a sport sok készséget fejleszt.

Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés e sport iránt, ez a többnapos fesztivállal kísért Kékszalag versenyek idején is látható, amikor nem csak a tavon jelenik meg több száz hajó, de a szárazföldön is megtelnek a panorámával rendelkező kávézók és borászatok.

Az idén július 18-án rajtoló verseny, Európa legnagyobb tókerülő viadala, az 56. Kékszalag Raiffesien Nagydíj eseményeit több ezer ember a partról követi. Ez a pluszforgalom megjelenik a szolgáltatók, vendéglátó egységek és szállodák bevételeiben is – összegezte a Balatoni Turizmus Szövetség.