Zsebtolvajok vadásznak értékeinkre, így védekezzünk nyaraláskor

A zsebtolvajok többnyire a zsúfolt helyeken, bevásárlóközpontokban vagy tömegközlekedési eszközökön aktívak, de egy kiülős teraszon is gyorsan lekapják a szék háttámlájára akasztott táskát. Gyakoriak ott, ahol sok ember van egymás mellett, sorban állnak vagy a testi érintkezések is megjelennek – fogalmazott Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa.

Zsebtolvajok: figyelni kell az értékekre / Fotó: Shutterstock

A zsebtolvajlási technikák nagyjából ugyanazok, vagy legalábbis hasonlók mindenhol a világon. Ki lehet kapcsolódni itthon is, de turistaként bárhol, bármerre érheti bosszúság az embereket. Olaszország és Franciaország vezeti a zsebtolvajlás listáját, a top tízben Magyarország nincs benne.

Itthon a legtöbb zseblopás Budapesten történik, ezt követően inkább a nagyobb városokban, megyeszékhelyeken jellemző nagyobb számban.

A leggyakrabban tömegközlekedési eszközökön, bevásárlóközpontokban, azok étkezőrészein, valamint sorban állás közben fordulnak elő lopások

– mondta Varga Balázs.

Olyan helyeken, ahol viszonylag sok ember testközelben tartózkodik egymás mellett, vagy akár a testi érintkezések is megjelennek.

Zsebtolvajlás évente

2024. júliusig 1-jéig – 1258-szor

2023-ban – 1907-szer

2022-ben – 2051-szer

A rendőrségnek van egy speciális csapata, és azokon a helyeken, ahol gyakori a lopás, rendszeresen jelen vannak. Étteremben vagy teraszos vendéglátóhelyeken jellemző, hogy leülnek a turisták, a családok ebédelni, közel vannak az asztalok, a székek is egymáshoz, és ha már a székre teszi vagy akasztja valaki a táskáját, ahhoz könnyen hozzá lehet férni egy másik asztaltól – hozta fel példaként az alezredes.

A tömegközlekedési eszközökön történő akciók előtt jellemző a figyelemelterelés. Például a buszon lopás alkalmával gyakori, hogy hangoskodással, veszekedéssel vonják el az utazók figyelmét, miközben a gyanútlan utast egy másik cimbora meglopja.

Jellemző, hogy kikapják vagy levágják a táskát a tulajdonos kezéből, válláról, a következő megállónál pedig már szaladnak is le a járműről.

Ilyen esetekben felderítés szempontjából a rendőrségnek nagy segítség, ha van szemtanú, valamint a térfigyelő kamerák is sokat látnak. Akár az elkövetők mozgásterének megfigyelése szempontjából, ha rekonstruálni kell az esetet. Az elkövetők arcát is fel lehet ismerni, valamint azt is, hogy merre ment, hiszen a sértett általában nem látja ezt – fejtette ki az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa.

Az utcákon, a bevásárlóközpontokban és a tömegközlekedési eszközökön van a legtöbb kihelyezett térfigyelő kamera. Ezek és a szemtanúk segítségével többnyire gyorsan felderítik az eseteket a helyszíni rendőrök.

A sértettek életkorát nem nagyon lehet bekategorizálni. Természetesen a veszélyeztetettebb kategória mindig a gyermekek és az idősebb emberek. Az utóbbiak azért gyakoribbak, mert nagyobb érték náluk lehetséges, valamint a reakcióidejük is gyengébb az egészségi állapotukból vagy a korukból adódóan.