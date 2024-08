A műtrágyán nem múlt, az időjárás babrált ki a búzatermesztőkkel

A tavalyihoz hasonlóan idén is kevés az étkezési minőségű búza, ami annak fényében meglepő, hogy most jóval több műtrágyát kapott a gabona. A szakértők ezt az évjárathatással magyarázzák, de az is igaz, hogy a termelőknek el kell felejteniük a nagy termőképességű fajtákat, helyettük a zord körülményekhez is alkalmazkodó gabonákat kell vetniük.