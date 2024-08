Autópálya-felújítások: elmondta az üzemeltető, hogy meddig kell még kibírniuk a fennakadásokat az autósoknak

Félidőnél tart az idei autópálya-felújításokkal a kezelésébe tartozó útszakaszokon a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, amely most azt is bejelentette, hogy augusztusban a megnövekedett tranzitforgalom miatt leáll a munkavégzéssel az M1-es autópályán, illetve az M7-esen Balatonvilágos és az M0-ás között. Bő egy év múlva pedig megkezdődik az M1-es autópálya régen várt bővítése is.