A Balatonon az adóhatóság szeme: olyan helyre is lecsaptak, ahol csak a magyarok kaptak számlát

Folytatódik a NAV kiemelt, nyári ellenőrzése, az eddigi vizsgálatok számos szabálytalanságot tártak fel. Augusztus 1-jétől duplázódott a mulasztási bírság, így akár kétmillió forintos szankcióval is számolhat például az, aki be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, vagy elmulasztja a nyugtaadást. Az adóhivatal most a Balatonra fókuszál.