Nagyot koppant a padlón a hazai beruházási kedv

A beruházások volumene Magyarországon 2024 második negyedévében a nyers adatok szerint 16,8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez viszonyítva – a szezonálisan kiigazított adatok szerint – a beruházások értéke összehasonlító áron 7,0 százalékkal csökkent – írta csütörtöki gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A beruházások volumene elmaradt az idei első negyedév adataitól is / Fotó: Balaton József / MTI

A nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok szerint 14,5 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához mérten. A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, a szállítás, raktározás, valamint a kereskedelem járult hozzá. A visszaesést a közigazgatás, az energiaipar, illetve az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

A magyar gazdaságban 2024-ben tapasztalható visszaeséshez, és ezzel együtt a beruházási kedv csökkenéséhez is nagyban hozzájárul az, hogy gazdaságunk továbbra sem képes függetleníteni magát az európai, és legfőképpen a németországi fejleményektől. A német gazdaság éves alapon már négy negyedéve van recesszióban, és egyelőre semmi nem utal arra, hogy jönne a kilábalás, ez pedig a hazai kilátásokra is egyértelműen rányomja a bélyegét. Ez köszönt vissza a magyar GDP-adatokban is, amelyek a vártnál kedvezőtlenebbek lettek, hiszen 0,2 százalékkal esett a kibocsátás negyedéves bázison, miközben éves alapon csupán 1,3 százalékkal bővült.