Burgonyatermesztés Európában: minden ellenük dolgozik

Nehezebbé vált a burgonyatermesztés Európában

A termelés csökkenése összefüggésben van a klímaváltozás tényével, hiszen a burgonya a hűvösebb, csapadékosabb környezetet kedveli. Nehezíti a termelők dolgát az is, hogy az EU hatóanyag-kivonásai miatt a burgonya növényvédelme az utóbbi években nehezebbé vált. Eközben a fogyasztók – különösen a fiatalok – körében csökken a burgonya népszerűsége, nem tartják egészségesnek, és igyekeznek más, alternatív növényekkel kiváltani. Ráadásul a krumpli nem is számít bele a WHO által kívánatosnak tartott zöldségfogyasztásba, ugyanis nagyon magas a keményítő-, vagyis a szénhidráttartalma, vitaminokat és egyéb ásványi anyagokat viszont nagyon kis mennyiségben tartalmaz.

Alternatív növényként szóba jöhet a batáta, más néven édesburgonya – aminek neve ellenére nincs köze a krumplihoz.

Viszont egyre népszerűbb, jól helyettesíti a krumplit, bár az íze inkább a répáét idézi, és nagyon egészséges, ugyanis gazdag béta-karotinban, és sok A-, B- és C-vitamint tartalmaz. Eközben pedig sokféle felhasználási módja van: lehet sütni, főzni, pürésíteni és tölteni is.

Európában szintén sokan fogyasztják burgonya helyett a pasztinákot, amelyik a fehérrépára hasonlít, levesbe, pürének és sült köretnek is jó megoldás, pektint, fehérjét és C-vitamint is tartalmaz. Ezeknél nehezebben beszerezhető a Peruból származó yacon, más néven inkagumó, amit Magyarországon nem is termesztenek. Ettől függetlenül internetes rendeléssel beszerezhető, jó vércukorszint-stabilizáló, antioxidáns, koleszterincsökkentő és immunerősítő hatású. Nyersen is fogyasztható, de főzni vagy sütni is lehet.