Fontos változás a CSOK-nál: erre érdemes figyelni a katásoknak és az átalányadózóknak

A különböző lakástámogatási elemeknél – vagyis a Babavárónál, Falusi CSOK-nál és CSOK Plusznál – az igényléshez szükséges elvárt tb-jogviszony hosszát egy évre mérsékelnék a katások, átalányadózók és mezőgazdasági őstermelők esetében.

Érdemes előre kalkulálni a családoknak: azok a katások és átalányadózók kaphatják meg a könnyítést, akik már legalább egy éve ezt az adózási formát választották / Fotó: Shutterstock

Az éjszaka megjelent jogszabálytervezet a bejelentéssel összhangban valóban mérsékli a speciális adózású vállalkozások esetében a lakástámogatásokhoz elvárt társadalombiztosítási jogviszony hosszát:

A Babaváró esetében elégséges lehet 1 éves jogviszony is a kérdéses vállalkozóktól.

A támogatáshoz alapesetben 3 éves társadalombiztosítási jogviszony leigazolása szükséges.

A Falusi CSOK és CSOK+ esetében pedig 2 évről egy évre mérséklik a speciális adózású vállalkozásoktól elvárt tb-jogviszony hosszát.

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, július 26-án Vitályos Eszter kormányszóvivő bejelentette, hogy egyes speciális adózású vállalkozók könnyebben részesülhetnek a jövőben a családtámogatási rendszer előnyeiből.

A tervezetben egészen pontosan így fogalmazták meg a Babaváróra vonatkozó változást:

A „legalább 3 éve folyamatosan” szövegrész helyébe a „legalább 3 éve – a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózást legalább 1 éve alkalmazó egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő, vagy legalább 1 éve a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény szerinti kisadózói adóalanyisággal rendelkező egyéni vállalkozó esetén 1 éve – folyamatosan” került.

Hasonló szöveg szerepel a másik két támogatásnál is, azzal a különbséggel, hogy ott más az alapvetően elvárt jogviszony hossza. Ez a szöveg azonban azt is jelenti, hogy azok a katások és átalányadózók kaphatják meg ezt a könnyítést, akik már legalább egy éve ezen adózási formát választották. Ez az eredeti bejelentéshez képest fontos pontosításnak tűnik. Hozzá kell tenni, hogy logikus az előírás, hiszen ezzel kizárhatók azok a spekulánsok, akik csupán ezen könnyítés kihasználása céljából váltanának most ezen speciális adózási formák valamelyikére. Vagyis a Bankmonitor szakértői szerint nem lesznek jogosultak azok a katások, átalányadózók a Babaváróra, CSOK Pluszra, Falusi CSOK-ra, akik egy éven belül váltottak erre az adózási formára függetlenül attól, hogy más módon – például korábbi munkaviszonyukból -, de meglenne összeségében az egy éves tb-jogviszonyuk.