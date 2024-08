Csökkent a szilva területe, de a termésmennyiség a jobb évjáratokat idézi

A hashajtó hatású vitaminbomba

A szilva természetes A-, B-, C-, E- és K-vitamin-forrás, magas az antioxidáns- és az ásványianyag-tartalma. Vitamin- és antioxidáns-tartalma nemcsak a daganatos betegségek prevenciója szempontjából fontos, hanem például hatékony segítség lehet a ráncokkal szemben is. A szilvát a karcsúság természetes titkának is nevezik, mert nemcsak a fogyásban segít hatékonyan, hanem klorogénsav-tartalma miatt megelőzhető vele az elhízás is. Hatékony megoldás a vérszegénységre és a vashiányra, javítva ezáltal még a közérzetet is. Víztartalma 85 százalékos, emiatt nagyon jó szomjoltó, rost- és szorbittartalmának köszönhetően pedig közismert hashajtó. Nyersen az érettebb, édesebb darabokat, lekvárnak, szilvapálinkának pedig a puha és túlérett, magasabb cukortartalmú gyümölcsöket érdemes használni. A szilva hűtőben viszonylag sokáig eláll, kitűnően fagyasztható gyümölcs.