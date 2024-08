Magyarország valaha volt legnagyobb iskolaépítése – ez várja a diákokat Dunakeszin

Fejlődés csak akkor és ott lehet, ahol a legmagasabb szintű oktatás és a legmodernebb technológia kiegészíti egymást – mondta a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Dunakeszi Diáknegyed átadásán.

Szijjártó Péter köszönetet mondott az építőknek, mindenkinek, aki ebben a kivitelezésben részt vett / Fotó: Kovács Tamás

Szélsebesen változik minden, a világ, Magyarország és benne Dunakeszi is, egy fontos kérdés van, hogy ki lesz ezeknek a változásoknak a nyertese, ki profitál mindebből – fogalmazott Szijjártó Péter, aki szerint azok lesznek a nyertesek, akik felkészülnek a változásokra.

A tárcavezető hangsúlyozta: a felkészültség azt jelenti, hogy rendelkezésre állnak képzett szakemberek, akik értik, és nemcsak követni, hanem alakítani is tudják a változásokat.

„Mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy itt, Dunakeszin megteremtettük a legmodernebb, legfejlettebb oktatáshoz és képzéshez szükséges feltételeket, megteremtettük a lehetőségét annak, hogy mi, dunakesziek a lehető legképzettebb, a változásokra a lehető legfelkészültebb fiatalokat, szakembereket adjuk Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, Magyarország jövőjének” – fogalmazott a miniszter.

Emlékeztetett, hogy hét-nyolc éve hasonló körben adták át az akkori egyik legnagyobb iskolaberuházást, és most Magyarország történetének valaha volt legnagyobb iskolaépítésének eredményét mutathatják be. Gimnázium, technikum, szakképző iskola, közösségi terek, sportcsarnok, uszoda és egy csomó rekord, ami itt most létrejött – tette hozzá. Közölte azt is, hogy a magyarországi kistérségek fejlettségi színvonalának rangsorában Dunakeszi az első helyen áll, és

Magyarország történetének legnagyobb iskolaépítése a garancia arra, hogy Dunakeszi és térsége az ország legfejlettebb és legjobb fejlődési lehetőségekkel rendelkező kistérsége lesz a jövőben is.

Sőt, Magyarország valaha volt legnagyobb iskolaépítése hozzájárul ahhoz is, hogy Dunakeszi oroszlánrészt vállaljon a magyar gazdaság jövőbeni növekedéséhez és a Magyarország jövőbeni fejlődéséhez szükséges képzési, szakképzési feladatok és tevékenységek ellátásából – hangsúlyozta Szijjártó Péter. A tárcavezető köszönetet mondott az építőknek, mindenkinek, aki a kivitelezésben részt vett, és azoknak is, akik be fogják lakni, be fogják népesíteni ezt az intézményt.