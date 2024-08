Éghajlatváltozás és koraibb szüret: Tokajban nőhet a termésbiztonság

A magyarországi szőlőtermesztésre is jól láthatóan hat a globális felmelegedés, amit már csak abból is láthatunk, hogy míg jó pár évvel ezelőttig Magyarország a szőlőtermesztés északi határán húzódott, ez a sáv most az éghajlatváltozás miatt északabbra tolódott. Ez pedig azt is jelenti, hogy egyes évjáratokban nőhet a napsütéses órák száma, nagyobb lehet a hőösszeg, ezáltal a szőlő is korábban érhet. Amennyiben megfelelő a csapadékellátottság és megfelelő az érésmenet, a borvidék egyedi szőlészeti és borászati adottságai miatt ez önmagában problémát nem okoz, sőt adott esetben jó lehetőségeket is adhat – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke, a Patricius Borház Zrt. birtokigazgatója.

A pára az éghajlatváltozás ellenére megmarad a Tokaji borvidéken / Fotó: Vajda János

A borvidék szőlőtermesztése és borkészítése különleges, specialitása több összetevőből adódik. Szőlőtermő területének 93 százalékán a három fő fajta, a Furmint, a Hárslevelű és a Sárga muskotály terem. A Furmint és a Hárslevelű késői érésűek, sokáig megőrzik finom savszerkezetüket, vagyis – erősített rá a borvidéki elnök –

a melegebb nyarak ellenére nem kell attól tartani, hogy leépülnének a savak.

Bár korábban érik, de az elegáns savszerkezet jellemző a sárga muskotály fajtára is. Mindhárom fajta egyaránt kiválóan alkalmas jó egyensúlyú száraz és – Tokajra inkább jellemző módon – édes borok készítésére is.

Az éghajlatváltozás jobb minőségű aszút hozhat

A Tokaji borvidék számára a változó éghajlati körülmények között is nagyon jó potenciált jelent, hogy fajtáik jól reagálnak az időjárás változására. A korábban október közepén-végén érő késői érésű szőlőfajták mostanában jellemzően már szeptemberben szüretelhetők száraz bornak. Ezenfelül az éghajlatváltozás a Tokaji borvidéken azt is jelenti, hogy mivel nagyobb a hőösszeg és nagyobb a napsütéses órák száma, bőségesebb cukorfelhalmozódás is. Ebből következik, hogy az aszúsodás elindulásakor magasabb lehet a cukortartalom a bogyókban, és jobb minőségű aszú képződhet.

Azáltal, hogy egyes évjáratokban korábbra tolódhat az érés, a Tokaji borvidéken jobb pozícióba is kerülhetünk

– tette hozzá. Előny lehet, hogy a szüret egy részének korábbi végrehajtása nagyobb termésbiztonságot jelent, a szőlő kevésbé van kitéve az októberi és novemberi időjárási kockázatoknak.