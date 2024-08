Bíznak a fogyasztók a hazai élelmiszerekben

A magyar élelmiszeripar foglalkoztatása és árbevétele is növekedett, ez utóbbi meghaladta a 6500 milliárd forintot – mondta az Felkai Beáta Olga a 10. Agóra konferencián. A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az ágazat duális szerkezetű, ahol csaknem négyezer vállalat működik, a foglalkoztatás és az export több mint 90 százalékát csupán 300-400 vállalat adja. A kormányzat különböző támogatási rendszerek és pályázati felhívások révén igyekszik előmozdítani a szektor versenyképességét és fenntarthatóságát – tette hozzá.

A hazai fogyasztók megnyerése kulcskérdés / Fotó: Fekete István/Agrárminisztérium



Kitért arra is, hogy az élelmiszerláncok szerepe felértékelődött, különösen a Covid–19-járvány okozta változások tükrében, ahol a kiskereskedelmi szektor alkalmazkodása, a termékválaszték és az árérzékenység változása határozta meg a piac dinamikáját. A hazai és nemzetközi piaci viszonyok változásait továbbra is szoros figyelemmel kell kísérni, hogy az iparág a jövőben is fenntartható módon tudjon működni.

Az ipar digitalizációja és fenntarthatósági törekvései fontos szerepet játszanak a jövőbeni fejlődésben, és a támogatási rendszerek is ebbe az irányba mutatnak. Az élelmiszerpiac fejlődésének elősegítése érdekében folyamatosan monitorozni kell a piaci trendeket és fogyasztói igényeket, hogy a megfelelő támogatások és fejlesztések megvalósulhassanak.