Elemzők az ipar júniusi számairól: nem jó, de nem is tragikus

Hiányzik a külső kereslet, de legalább valami megmozdult Németországban

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior elemzője szerint az exportorientált hazai ipar esetében a legnagyobb problémát továbbra is a külső kereslet gyengélkedése, kiemelten a német ipar visszaesése jelenti, amelyet az óvatossági motívum miatt csak lassan élénkülő belső kereslet nem tud ellensúlyozni.

Ugyanakkor jelezte, hogy hosszú idő után először érkeztek kedvezőbb hírek a német iparból. Júniusban a német ipar új rendelései az elemzők által várt, kismértékű bővüléssel szemben jelentősen, 3,9 százalékkal nőttek májushoz képest.

A növekedésben elsősorban a magyar gazdaság szempontjából is kiemelten fontos autóipari megrendelések játszottak szerepet, amelyek egy hónap alatt 9,3 százalékkal ugrottak meg.

Hangsúlyozta, hogy ezzel együtt egy hónap adatából még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, a rendelések volumene ugyanis a júniusi bővülés ellenére is jócskán elmarad a megelőző év szintjétől, és a nagyobb rendelések elmaradása nyomán az első negyedévestől is. Az elemző szerint reménykedésre ad okot, hogy júniusban nemcsak a feldolgozóipari rendelésállomány, hanem a termelés is növekedést mutatott Németországban, havi bázison 1,4 százalékkal, az elemzők által várt 1,0 százalékkal szemben. A fellendülés itt is az autóiparhoz köthető elsősorban, bár, hasonlóan a rendelésállományhoz, itt is szerepet játszott ebben, hogy májusban nagyobb mértékű visszaesés következett be az ágazatban – emelte ki Molnár Dániel.

A valódi fordulat még várat magára

Az amerikai és a kínai gazdaság várható momentumvesztése a nemzetközi kereskedelmet átható feszültségekkel együtt aligha mutat abba az irányba, hogy a német vagy épp az euróövezeti ipar épp egy áttörés küszöbén állna

– vélekedik az ING Bank elemzője, hozzátéve: erre alapozva aligha várhatjuk, hogy a magyar ipar rövid távon fellendülne, pláne úgy, hogy közben a globális rendelésállományok alacsonyak, az ipari termékek készletállománya pedig alig apadt a csúcsokról. Vagyis szerinte csak a globális fogyasztói bizalom javulása és a kereslet újbóli élénkülése mentén kezdhetnek visszaépülni a rendelésállományok a termelési láncokban. Ezáltal a külső kereslet beindulása csak lassú és fokozatos folyamat lesz, bár azt is megjegyezte, hogy a belpiacra termelő szektorok, amelyek javíthatnák az ipar teljesítményét, kilátásai sem biztatók.