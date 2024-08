Érettségi 2024: ötéves mélyponton a magyar vizsgák eredménye

Miként a Világgazdaság is megírta, az Oktatási Hivatal keddi tájékoztatása szerint az ezévi tavaszi vizsgaidőszakban összesen 111 718 fő tett érettségi vizsgát. Rendes érettségi vizsgából 208 779 született, míg előrehozottan 117 937 vizsgát írtak.

Az érettségi eredmények átlagát idén a magyar rontotta, a nyelvek pedig javították / Fotó: Csapó Balázs

Az érettségi átlaga a korábbi évéhez hasonló volt

A vizsgázók az Oktatási Hivatal adatai szerint a 2024-es tavaszi érettségin 3,81-es összesített érettségi átlagot értek el, amely némileg elmarad a tavalyi 3,83-as eredménytől, de az elégtelen eredmények aránya ugyanakkor javult: a 2023-as 1,03 százalékról 0,99 százalékra csökkent.

Általánosságban ugyanakkor az látszik, hogy

bizonyos tantárgyakból az elért átlag jóval alacsonyabb lett, mint az elmúlt öt évben bármikor: egy-két apró kivétellel, magyarból, matematikából és történelemből is rontottak a diákok.

Az átlagot az angol és német nyelvből elért eredmények mentették meg, ezekből a tárgyakból a 2023-as eredményekhez képest akár 14-15 százalékot is javítottak a vizsgázók.

Ötéves mélypont magyar nyelv és irodalomból

Az elmúlt öt év legalacsonyabb érettségi átlaga született a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségin: az

idén vizsgázók vizsgaeredményének átlaga százalékban kifejezve ugyanis csupán 60,61 százalék, amely több mint 5 százalékos romlás a 2023-as vizsgaeredményekhez képest. Ekkor a diákok átlagosan 65,95 százalékot teljesítettek az érettségin, míg a 2021-es átlag ennél is magasabb volt.

Abban az évben a karantén, az online oktatás és a koronavírus-járvány egyéb viszontagságai ellenére a diákok középszinten átlagosan 66,27 százalékos eredményt értek el magyarból.

Mi állhat a háttérben?

Az Eduline oktatási szakportál szerint a drasztikus romlás egyfajta jelzésként is szolgálhat, idén ugyanis megújult a magyarérettségi. A diákok most először találkozhattak a szokásos szövegértési és szövegalkotási feladatok mellett nyelvtani szabályokra is rákérdező kérdésekkel, a gyakorlati szövegalkotást pedig felváltotta egy erősen a lexikális tudásra rákérdező irodalmi műveltségi teszt.

Feltételezhető, hogy a romlás hátterében éppen ez a műveltségi teszt és az egyéb újítások, a diákok számára szokatlan, lexikális tudást igénylő feladatok voltak álltak,

amelyeknek problematikusságát számos pedagógus jelezte az érettségi vizsgák előtt a szakportál felé. Schiller Mariann, a Magyartanárok Egyesületének választmányi tagja még márciusban azt mondta; a diákoknak óriási tananyagot kell megtanulni már az írásbelire is, emiatt pedig nem marad arra idő, hogy a tanórákon a diákok elmélyülten ismerkedjenek meg a művekkel.