Ettől drágák a fine dining ételek – nem minden eleme ismert a költségszerkezetnek

A gasztronómia csúcsa a fine dining vagy kifinomult konyha / Fotó: AFP

Az alapanyagoknak csak a legtökéletesebb, legízletesebb részét szolgálják fel. Ez azt is jelentheti, hogy egy szelet húsnak (akár) a felét is kidobják, ha csak a közepe a legízletesebb falat. Arról nem is beszélve, hogy ezek az éttermek rendkívül szűk kapacitással dolgoznak, általában az aznapra foglaló öt-tíz asztalt szolgálják ki (egész estés program), és főznek rájuk – mindenből másfélszer többet, hogy még véletlenül se forduljon elő, hogy valamilyen kész hozzávalóból kifogyjon a konyha. (Ez összességében gazdaságtalannak tűnik, de a magas gasztronómia perfekcionista, és a vendégek is ezt várják el. Mi több, pont ezért más egy fine dining étterem kiszolgálása, távolságtartása és kimértsége. Ez a show része.) A nap végén a feldolgozott többlet alapanyag jellemzően használhatatlanná, hulladékká válik – veszteség.

Ezzel már közeledünk a költségszerkezet teljességéhez, de még van egy nagyon költséges nem látható elem. Ez pedig a fejlesztés.

Minden megújuláskor (általában a menüsorok összeállításakor) szakemberek tucatja dolgozik azon, hogy a konyha milyen extra alapanyagokból, milyen párosítással és milyen konyhatechnológiával dolgozzon az aktuális menüsor felszolgálásának időszakában.