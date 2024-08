Ezért lenne képes sokkal magasabb növekedésre a magyar gazdaság, mint amekkorát a GDP mutat

Óriási mennyiségű kihasználatlan kapacitás van a magyar gazdaságban

Másrészről ez azt is jelenti, hogy a kapacitások a magyar gazdaságban jelen vannak, csak kihasználatlanok. Hogy egy konkrét adatot mondjunk:

információnk szerint már az első negyedévben 70 százalékos kapacitáskihasználtság mellett működött a hazai feldolgozóipar, azóta pedig ez az arány tovább süllyedhetett. Ilyen gyenge termelési színvonalat csak a Covid idején végrehajtott, kényszerű leállás alatt láttunk.

Magyarán szólva: hiába vannak jelen az ipari kapacitások, amelyek pörgethetnék a gazdaságot, ha a gyenge európai konjunktúra miatt kialakult megrendeléshiányban nem tudnak termelni az exportra termelő iparvállalatok. Pedig a magyar növekedés egyértelműen egyik legnagyobb forrása lehet az export. Kis, nyitott piacgazdaságként a méretgazdaságossági előnyöket ugyanis így tudjuk a legjobban kihasználni, és a jövedelmi szintet is így tudnánk emelni. De ehhez kellene a külső kereslet is, ami, úgy látszik, most épp nincs meg.