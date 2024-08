Irreális azt gondolni, hogy Németország felépülése nélkül a magyar gazdaság szárnyalni fog

Mindez nem véletlen, a magyar egy rendkívül nyitott gazdaság, ezért különösen érzékenyen reagál a külső kereslet ingadozására. Tavaly nálunk az (export+import)/GDP arány 157,3 százalék volt, a termékexport GDP-arányosan pedig 64,2 százalék, ami az Európai Unió harmadik legmagasabb értéke a 82,0 százalékos szlovák és a 65,4 százalékos szlovén adatok után. Ilyen nyitott gazdaságként nyilvánvalóan ki vagyunk téve a külső kereslet és a fő exportpartnerünk problémáinak.

Németországnak komoly szerepe van a gondjainkban

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is egyetért azzal az állásponttal, hogy jelen időszak alacsony gazdasági növekedésében kétségkívül szerepet játszik a német gazdaság gyengélkedése, ami kihat a magyar exportra is, hiszen például a tavalyi éves teljesítményt tekintve a termékek kivitelének 26,3, míg a szolgáltatások exportjának 18,8 százaléka ment Németországba, még akkor is, ha ennek egy része utána továbbment máshova.

A probléma különösen érinti a jármű- és az akkumulátorgyártást, amelyek pedig a magyar gazdaság húzóágazatai lehetnének az elmúlt évek beruházásai alapján. Májusban az előbbi exportja 14,5 százalékkal, az utóbbié 18,7 százalékkal esett vissza, miközben Németországban akkor már az ötödik hónapja voltak mínuszban az e-autó-eladások.

Az elemző úgy véli: ha arra várunk, hogy a német gazdasági növekedés beinduljon, és ennek kapcsán nőjön a kereslet, akkor a magyar gazdaság felzárkózása sosem fog megvalósulni, a közepes fejlettség csapdájába juthatunk.

Szerinte nem is kell olyan messzire visszamennünk a múltba, ha olyan időszakot szeretnék keresni, amikor a német gazdaság alig nőtt, a magyar pedig erőteljesen: 2018-ban, illetve 2019-ben a magyar gazdaság bővülése 5,4, illetve 4,9 százalékot tett ki, míg a németé csupán 1,0, illetve 1,1 százalékot. Természetesen az egy más környezet volt: a kamatok alacsonyabbak voltak, ami segítette a beruházásokat – az államnak is kisebb kiadással jártak –, és nem voltak ilyen éles geopolitikai konfliktusok, miközben az uniós források is simábban érkeztek.