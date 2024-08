Keleti pályaudvar leállása: ezért igazán nagy baj, ami történt – de van megoldás

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, vasárnap este rendkívüli baleset történt Budapesten a Keleti pályaudvaron: a Kolozsvár felől Budapestre tartó Claudiopolis InterCity (IC 74) 5 kocsija kisiklott, ezzel pedig lényegében elzárta a közlekedés elől az egyik legfontosabb hazai vasúti csomópontot.

Keleti pályaudvar leállása: ezért igazán nagy baj, ami történt / Fotó: Máté Krisztián

Egyelőre nem lehet megmondani, mennyi időre marad zárva a Keleti pályaudvar, ami tehát azt jelenti a gyakorlatban, hogy se nem fogad, se nem indít vonatokat. Ezzel egyrészt tehát kiesnek az érintett belföldi járatok, de ami talán még nagyobb baj, hogy a nemzetköziek is.

Talán nem evidens mindenkinek, de a Keleti pályaudvar számít Magyarországon a nyugati irányú vasúti közlekedés kapujának.

Elég csak talán a Bécs–Budapest viszonylatra és a RailJetekre gondolni. Azonban a Keleti pályaudvar kiesése nem jelenti azt, hogy Magyarországról ne lehetne Ausztriába eljutni. Ez ugyanis továbbra is biztosított, igaz, némi kitérővel.

Az eredetileg a Keletibe érkező nemzetközi vonatok ugyanis továbbra is járnak és indulnak is, de természetesen most nem a lezárt pályaudvarra, illetve pályaudvarról, hanem Kelenföldről.

Vagyis a nemzetközi vonatközlekedés bár megérzi a budapesti fejpályudvaron elrendelt rendkívüli szünetet, de jelen állás szerint kimaradásra nem kell számítani.