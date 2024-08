Keményen odacsapott a GVH, gigabírságot kapott a Wizz Air

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának megsértése miatt a GVH Versenytanácsa mintegy 307 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra. A Wizz Air az eljárás során több vállalást is tett a nemzeti versenyhatóság irányába, azonban ezeket a Versenytanács – azok kétséges megvalósíthatóságára, illetve a korábbi és jelenleg is folyamatban lévő eljárásokra is tekintettel – nem fogadta el.