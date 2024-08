Leadták Amerikában a várva várt kezdőlövést, de így is kivárhat az MNB

Kedden tartja soron következő kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely több szempontból is különlegesnek ígérkezik. Egyrészt 2022 májusa óta, tehát 27 hónap után először fordulhat elő, hogy nem csökkenti az irányadó rátát a jegybank, másrészről, ami a jövő szempontjából még ennél is fontosabb, időközben már Amerikában is bejelentették a kamatcsökkentések elindítását. Azaz, ha most kedden nem is, de szeptemberben jó eséllyel folytathatja a lazítást a magyar jegybank.