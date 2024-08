Nagy Márton: A lakhatás fontosabb, mint a fogyasztás

Ezt tetézi a monetáris politika szigora is, mely 2,5 százalékos pozitív reálkamatot tart fent, és nincsenek most az NHP-hoz vagy az NKP-hoz hasonló finanszírozási programok sem.

Nincs strukturális probléma, cash-flow szemlélet kell

Arra a kritikára, hogy a költségvetés csak a lyukakat tömködni, a miniszter úgy reagált, hogy fontos azt is látni, hogy az elmúlt időszak válságai nem károsították a gazdaság alapszöveteit, nem voltak tömeges elbocsátások, a foglalkoztatottság továbbra is magas.

A költségvetési hiány növekedését a gyors és hatékony válságkezelés indokolta. A költségvetésnek tehát nincs strukturális problémája, az alapvető adórendszerhez tehát nem szabad hozzányúlni.

– fogalmazott Nagy Márton, aki szerint cash-flow szempontból kellett kezelni a 2022-es energiakiadási, tavalyi adóbevételi és idei kamatkiadási nehézségeket, miközben az alapvető adórendszerehez nem kellett hozzányúlni. A likviditás optimalizálásában az extraprofitadók mellett fontos szerepet játszik egyes beruházások eltolása is, ugyanakkor megőrizhető maradt a rezsivédelem vagy épp a 13. havi nyugdíj. A költségvetés mozgásterét szűkítik a maastrichti kritériumok is, amit bírált is Nagy Márton, mondván azok

az EU versenyképességét gátolják, hiszen a versenyképességre, például a digitális és zöld átállásra költeni kell, ahogy azt Európával szemben az Egyesült Államok és Kína is teszi.

A monetáris politikáról szólva arról beszélt, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenleg küklöpsz üzemmódban, csak az inflációra fókuszál, noha 2013-ban, amikor Matolcsy Györgyöt kinevezték a jegybank élére, azonnal hitelösztönző programot hirdetett. Nagy Márton szerint a mostani helyzet is hasonlít az akkorira, például most is 2-3 százalékos reálkamatok vannak, így megengedhető lenne egy célzott hitelösztönző program.