Jövő év január elsejétől Ukrajna leállítja a Barátság kőolajvezetéket. A döntés immáron hivatalos, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij tanácsadója jelentette be egy pénteken közölt interjúban.

Rendkívüli: az ukránok bejelentették – januártól leállítják a kőolajszállítást a Barátság vezetéken / Fotó: MTI

Mihajlo Podoljak közölte, hogy a gáz mellett 2025 januárjától megszűnik az orosz olaj tranzitja Ukrajna területén a Druzsba, tehát a Barátság olajvezetéken keresztül. Az ominózus interjú alább tekinthető meg.

Podoljak maga is elmondta, hogy ezen az olajvezetéken keresztül több európai ország, így

Szlovákia,

Csehország

és Magyarország

is orosz olajat kap. Azonban azzal érvelt, hogy az EU határozata szerint ezeknek az országoknak diverzifikálniuk kell az olajellátást, és le kell állítaniuk az Ukrajnán áthaladó tranzitot. Mindezt tehát megteszi most helyettük Ukrajna, a döntésük pedig a gázra is vonatkozik. Voltak bizonyos szerződéses mennyiségek, és a tranzit 2025. január 1-jén fejeződik be. De nagyvonalúan hozzátette, ha az európai országoknak kazah vagy azerbajdzsáni gázra van szükségük, akkor Ukrajna készen áll ennek a leszállítására.

A döntés jelentőségét és súlyát magyar szempontból nehéz leírni. Legelőször is fontos megérteni, hogy mi is az a Barátság csővezeték: egy létfontosságú infrastruktúra a magyar kőolajszükséglet ellátására. Ukrajnán keresztül halad át, a használatára pedig Magyarország és Szlovákia külön kivételt kapott az európai uniós szankciók alól.

Az Oroszországból kiinduló Barátság kőolajvezeték Ukrajnában elágazik. Egyik ága Ukrajna irányából lép be Magyarországra, ez a Barátság II. vezeték, ezen Százhalombattára érkezik a kőolaj, a kapacitása évi 7,9 millió tonna. A másik ág Szlovákiába, majd Csehországba megy tovább. Ez látja el a Mol csoporthoz tartozó Slovnaft pozsonyi finomítóját. Az erről leágazó Barátság I. Százhalombattát köti össze Ipolysággal (Sahyval). Ez utóbbi kapacitását a Transpetrol 2015-ben 80 millió dolláros befektetéssel 3,5-ről 6 millió tonnára emelte, hogy a Barátság vezeték leállása esetén mindkét finomítót el lehessen látni a tengerről.

Amikor a nyár közepén az ukránok már kikezdték a Barátság kőolajvezetéket – akkor csak az orosz Lukoil szállítmányait tiltották ki –, már az önmagában havi 1,1 millió hordó olaj kiesését jelentette. Ez a mennyiség nemcsak a magyar piacról hiányzik, hanem a szlovákról is. Itthon a Dunai Finomító (DuFi), Szlovákiában pedig a pozsonyi finomító (mindkettő a Mol érdekeltsége) a végállomása a Barátság csővezetéknek. Korábban ökölszabályként az volt elmondható, hogy mindkét üzemben a feldolgozott olaj mintegy kétharmada orosz eredetű.