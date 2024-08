A közös szaunázás összehozza az embereket, ráadásul fontos megállapodások helyszíne is lehet

Északi rokonaink szerint a közös izzadás olyan különös közelségbe hozza a résztvevőket, hogy egy-egy szaunás összejövetel alkalmával több fontos megállapodás születik, mint egy hivatalos tárgyaláson – olvasható a Bükkfürdőn található Park Hotel spa szolgáltatásainál.

Szauna: a testi és a lelki jóllétért / Fotó: Shutterstock

A egyre népszerűbb szaunakultúrának számtalan fajtája van, és manapság már nincsenek valódi szabályok, a legfontosabb, hogy lazíts, szocializálódj és élvezd, ahogy a tested és az elméd teljesen megtisztul. Minden ember más és más, teljesen egyéni, hogy kinek mit kíván a szervezete. Ne másokhoz alkalmazkodj, hanem a saját igényeidet tartsd szem előtt – írja a spa szolgáltató a vendégeinek.

Nincs se írott, se íratlan szabálya annak, hogy hányszor érdemes vízzel fokozni a szaunázás élményét. A magas páratartalom azonban becsapós lehet, akár pár perc után is úgy érezheted, hogy rengeteg izzadtság távozott a bőrödből, de nagy valószínűséggel az csak a magas páratartalom miatti lecsapódás lesz.

A folyadék pótlása élettani szempontból is fontos. A dehidratált állapot ellen talán a legtökéletesebb megoldás a víz, de Finnországban sört, almabort és különböző gyümölcsleveket is fogyasztanak a szaunázók. A túlzott alkoholfogyasztástól érdemes eltekinteni, hiszen ilyenkor a szervezetbe jutó alkohol jobban „üthet” és komoly egészségkárosító hatása is lehet – olvasható.

Egy átlagos, szaunában töltött tízen-pár perces periódus során közel fél liter vizet veszít a szervezet izzadással. Azért, hogy az izzadságot a bőr mirigyei ki tudják választani, a bőr hajszálerei kitágulnak, ezáltal a bőrbe jutó vér percenkénti mennyisége megnövekszik. A felgyorsult anyagcsere-folyamatok segítségével elkezdenek kiürülni szervezetünkből a méreganyagok.

Azt is megemlítik, hogy nem feltétlenül egészséges, ha valami izzadás közben a testedhez tapad, hiszen az korlátozza a hőleadást. Ha pedig olyan ruhában izzadunk, amelyben előtte még fürödtünk, rengeteg fertőtlenítőszer és egyéb vegyi anyag is elpárologhat a levegőbe, amit kimondottan egészségtelen visszainhalálni.

Élettani szempontból a legszerencsésebb, ha a teljes test szabadon, takarás nélkül van.

A természetes anyagokból készült szaunalepedő segítségével bátran el lehet takarni a testnek azt a részét, amelyet nem szeretnénk közszemlére tenni. A forró levegő okozta biokémiai folyamatok jóvoltából pedig a bőr is feszesebb lesz.