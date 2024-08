Szegedi BYD-gyár: fontos részleteket mondott el a kínai vezető a gyártásról és arról, miért minket választottak

Évente akár 300 ezer plug-in hibrid és elektromos jármű is legördülhet a jövő ősztől termelő szegedi BYD-gyár szalagjairól, erről beszélt a Szeged.hu-nak a BYD logisztikai osztályának vezérigazgató-helyettese. Zhang Bo hangsúlyozta, minden szigorú környezetvédelmi szabályt be fognak tartani, és akkumulátort pedig nem gyártanak az üzemben, azokat Kínából hozzák és Szegeden helyezik be az autókba.