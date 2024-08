Egyre több támadás éri a jegyellenőröket - Durva dolgokról mesélnek a kalauzok, mutatjuk, mely vonalakon a legagresszívabbak az utasok

Itt érdemes megjegyezni, hogy a jegyvizsgálók, az autóbusz-vezetők, a mozdonyvezetők, a HÉV járművezetők és a rendészek is közfeladatot ellátó személyek, tettleges bántalmazásuk bűncselekménynek számít, az elkövető súlyos büntetésre számíthat, tette szabadságvesztést is vonhat maga után.

Volánbusz: verik a sofőröket az utasok – tárgyalás indul a rendőrséggel, és keményen figyelmeztették az elkövetőket Szokatlanul durva támadás ért egy buszsofőrt, amikor munkavégzés közben az egyik utas megszúrta. Mostanra kiderült, az elmúlt egy évben látványosan megszaporodtak a járművezetőket ért bántalmazások. A Volánbusz nem hagyja annyiban a dolgot.

A kamerák segítenek elkapni az elkövetőket

A MÁV-Volán-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak esetén – akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó – a társaság rendőrségi feljelentést tesz.

Legtöbbször az utazási jogosultságok ellenőrzésekor alakulnak ki konfliktusok, amikor az utazni szándékozó személynek nincs menetjegye vagy nem a megfelelő menetjeggyel rendelkezik, és azt a helyszínen sem kívánja megvásárolni.

Az eljárások során nagy segítséget nyújtanak a kamerák, hiszen a felvételeket a rendőrség a nyomozások folyamán fel tudja használni. A MÁV-START 169 – kép és hangfelvétel rögzítésére is alkalmas – testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálók számára. A KISS és FLIRT motorvonatok beépített kamerarendszerrel rendelkeznek, és ezek mellett folyamatosan szerelik fel a fedélzeti kamerákkal a MÁV-START további szerelvényeit is. A Volánbusz járműveinek nagy részén szintén fedélzeti kamerarendszerek működnek. A járműveken kívül pedig az állomásokon is kamerarendszer figyeli a közbiztonságot - figyelmeztet a MÁV-Volán-csoport közleményében.