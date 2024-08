Tanévkezdés: nem feltétlenül kell több tízezret költeni

Jövő héten már itt az iskolakezdés, a családok nagyban készülnek az új tanévre. Mindenki igyekszik a lehető legjobb áron lecsapni a legfontosabb iskolaszerekre: táskákra, tolltartókra, számológépekre. Az Árukereső felméréséből kiderül, hogy a szülők költhetnek tízezreket is tanszerekre, de akár pár ezer forintból be lehet szerezni mindent.

A tanévkezdés mindig megterheli a családi kasszát, de lehet okosan is vásárolni / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Milyen iskolaszereket kell feltétlenül beszerezni tanévkezdés előtt?

A legfontosabb talán egy kényelmes, nem túl nehéz iskolatáska, amelyben elég hely van ahhoz, hogy minden holmi, főleg a tankönyvek belekerüljenek.

Az Árukeresőn böngészve kiderül, hogy akár már háromezer forintért lehet találni egy jó hátizsákot, de egészen 90 ezer forintig terjed a kínálat.

Az ár-összehasonlító oldal szerint, mint minden termék esetében, itt is érdemes utánajárni az üzleteknek, ellenőrizni a visszajelzéseket és a szállítási költségeket. Az Árukereső árdiagramján például le lehet követni az árak változását: kiderül, hogy milyen mértékű akciókat kínálnak az iskolakezdés alkalmából, de előfordulhat az is, hogy éppen megemelkedtek az adott termékek árai.

Tornazsák, tolltartó, ceruzák és körző

Tornazsákot szintén pár ezer forinttól egészen 20-25 ezerig lehet találni, de vannak pár tízezres szettek is, iskolatáskával, tornazsákkal és tolltartóval. Az ilyen csomagoknál érdemes megfontolni, hogy megvesszük-e a sokszor egy tematikára épülő pakkot, vagy összeválogatjuk.

Tolltartót már pár száz forinttól lehet találni, de vannak üzletek, amelyek akár 30 ezer forintot is elkérhetnek egy-egy darabért. Az ebbe pakolható ceruzákat, tollakat, radírokat már 30-50 forintért is meg lehet találni, körzőket pedig pár száz forintért, de természetesen jóval magasabb árakat kérhetnek el a nagyobb márkák a minőségibb gyártmányokért.

Az Árukereső szerint érdemes elgondolkodni az újratölthető és újrahasználható megoldásokon is, hogy elég legyen toll- és körzőbetéteket beszerezni később.

Füzeteket és füzetborítókat is találni már 30–50 forint között, míg a komolyabb, strapabíróbb, vastagabb jegyzetfüzetek már 10-15 ezerbe is kerülhetnek. Egy remek számológép megkerülhetetlen része nemcsak a matekóráknak, hanem a házifeladatok elkészítésének is, jó hír, hogy az egyszerűbb darabokat már szintén pár száz forintért beszerezhetjük, igaz, akadnak 80 ezres eszközök is.