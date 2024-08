Kiderült, hogy mennyit költünk tévére és internetre – de ebben nincsenek benne a streamingszolgáltatások

Közel 21 ezer forint volt havonta egy átlagos háztartás hírközlési kiadása 2023-ban – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kutatásából. A kutatás szerint a hírközlési szolgáltatásokra, azaz mobiltelefonra, internetre, tévé-előfizetésre és otthoni (vezetékes) telefonra átlagosan 20 900 forintot fizettek a magyarok.

A kiadások több mint felét a mobilszolgáltatás, vagyis a hanghívások és a mobiltelefonnal használt mobilinternet díja tette ki.

Az NMHH éves rendszerességgel végez piackutatást a háztartások hírközlési szolgáltatásokkal való ellátottságáról. A felmérés alapján ezen szolgáltatásokra 2023-ban átlagosan 20 900 forintot fizettek havonta, ez pedig 13 százalékkal több, mint az előző évben. A kiadásnövekedés még így is elmaradt az infláció átlagos mértékétől – mutattak rá a közleményben.

A hírközlési kiadások több mint felét (havi 12 400 forint) a mobilszolgáltatás (telefonálás, internet) teszi ki, a tévészolgáltatás költsége (átlagosan 4100 forint), majd az otthoni interneté (3500 forint). Az otthoni telefont már kevesebben használják, így átlagosan csak 600 forintot költ erre egy háztartás, a szintén kevesek által igénybe vett hangszolgáltatáshoz nem kapcsolódó mobilinternetre pedig 300 forintot

– ismertette az NMHH. A hírközlési összkiadásokba a hatóság munkatársai nem számolták bele a streamingszolgáltatásokat, azt ugyanis az emberek jellemzően közvetlenül a tartalomszolgáltatónak fizetik.

A közleményben kitértek arra is, érdemes megvizsgálni, hogy miként változott a szolgáltatások tartalma, hiszen a kiadások növekedését a több vagy jobb szolgáltatás iránti igény is indokolhatja. Ennek ellentmond, hogy 2022-ről 2023-ra az otthoni telefon igénybevétele jócskán lecsökkent (42 százalékról 31 százalékra esett), illetve a hagyományos tévészolgáltatásra előfizetők aránya is kismértékben, de mérséklődött – tették hozzá.

Fotó: Shutterstock

A mobiltelefon-szolgáltatások durván drágultak

A kutatásból kiderült az is, hogy a háztartásokban használt SIM-kártyák átlagos száma (ami 2023-ban 2,0 volt) és a többi szolgáltatástípus igénybevételének aránya nem változott számottevően. „Vagyis elmondhatjuk, hogy a kiadások annak ellenére növekedtek, hogy az emberek inkább kevesebb szolgáltatást vettek igénybe” – írták.

A háztartások kiadásnövekedése a mobiltelefon-szolgáltatások esetén volt a legjelentősebb. Míg 2022-ben havi 10 500 forintot, tavaly már 12 400 forintot költöttek erre a háztartások,

nem beleszámolva az esetleges készüléktörlesztéseket vagy mobilvásárlásokat. Ez 18 százalékos kiadásnövekedés. Mindkét évben a mobil-előfizetések 73 százaléka volt a számlás előfizetés, és háromnegyedéhez tartozott mobilinternet-szolgáltatás is. Az NMHH szakemberei lényegi bővülést a felhasználható adatkeret mennyiségében láttak. 2023-ban a megkérdezettek számlás mobil-előfizetéseinek 45 százalékához tartozott már 10 gigabyte-ot meghaladó havi mobilinternet-adatkeret, míg 2022-ben ennek aránya csupán 32 százalék volt – olvasható a közleményben.