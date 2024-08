Új, környezettudatos szállítási módot fejlesztettek ki a hűtést igénylő termékeknek

A telephelyekre most telepítésre került egy laborfagyasztó szekrény, ami jóval alacsonyabb hőfokra, akár mínusz 40 fokra is képes hűteni. Ezekben a fagyasztószekrényekben tároljuk a speciális hűtőegységeket, amelyeket a szállítások alkalmával most már a szárazjég helyett a rakterekben található termodobozokba teszünk