Utasbiztosítások: a prémium díja is napi ezer forint alatt

Az ügyfelek nyitottak a magasabb biztosítási fedezetet, illetve szélesebb körű védelmet kínáló utasbiztosításokra: 22 százaléknyian a prémium, 65 százaléknyian az optimális csomagot választották, és csupán 13 százalék döntött az alapszintű kategória mellett – mondta Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. Az alapszintű utasbiztosítások napi átlagára 559 forint volt, az optimálisért 665 forintot kellett fizetni, de a prémium termékek szolgáltatásait is ezer forint alatt, 977 forintos napi átlagdíj fejében vehették igénybe az utazók.

Az utasbiztosítások közül a legtöbben az optimális csomagot választják / Fotó: Shutterstock

A három fő célország,

Horvátország, (28 százalék)

Olaszország (14 százalék) és

Ausztria (7 százalék)

mellett

Szlovénia (6 százalék),

Görögország (5 százalék),

Románia (4 százalék) és

Németország (4 százalék)

tartozik idén a legnépszerűbb úti célok közé. A nyári utazások átlagos hossza 7,3 nap, a leggyakoribb a nyolc napra kötött biztosítás, ami a hetes turnusokra jellemző 8 nap/7 éj sémához illeszkedik.

Mivel a nyári utazások többsége közeli országokat céloz, ezeket jellemzően autóval közelítik meg az utazók,

nyáron megnő az autós asszisztenciát igénybe vevők aránya is: a nyári utasbiztosítási szerződések 37 százaléka mellé igénylik ezt a szolgáltatást.

Korlátozást általában a gépkocsi kora és tömege alapján alkalmaznak a biztosítók: asszisztenciabiztosítás 3,5 tonnánál nehezebb vagy 20 évnél idősebb autóra nem köthető, és több biztosító a futott kilométereket is korlátozza. Az Insura idén nyári utasbiztosítási portfóliójában az asszisztenciát igénybe vevő autók átlagos kora 10,3 év volt.

A nyár eddigi adatai szerint az ügyfelek 13 százaléka valamilyen extrém tevékenységre is biztosítja magát. Ezek közé tartozik az egyre több helyen elérhető vízisí, kitesurf és windsurf, de ide sorolható a búvárkodás, a hegymászás és a vadvízi evezés is. Az utasbiztosítások extrémsport-kiegészítői általában kiterjednek az orvosi ellátásra, a mentés költségeire, a felszerelés biztosítására és a felelősségbiztosításra is.