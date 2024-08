Utazás utószezonban: indulhat az olcsószállás- és repülőjegy-vadászat

Nemrég még bedeszkázták a lángossütőket, lehúzták az összes Balaton-parti kisbolt és büfé redőnyét augusztus 20. után. Újabban viszont mind több vendéglátós és szállásadó tart nyitva, bővült a wellnesskínálat, és megjelentek az emelt szintű szolgáltatást nyújtó hotelek is a magyar tengernél. Utazni utószezonban olcsóbb, ráadásul egyre inkább van miért. Az utószezon egyik kérdése: Balaton vagy Horvátország, vagy mindkettő? Repülőjegyekre is megéri ilyenkor vadászni, töredékáron elérhetők a legkedveltebb európai tengerpartok is ősszel.