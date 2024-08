Lépett a kormány, beálltak a sorba az üzemanyag-kereskedők

A Magyar Ásványolaj Szövetség és a Független Benzinkutasok Szövetségének javaslata alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) egyetértésével sor került az üzemanyag-statisztikai összehasonlítás módszertanának finomhangolására, amelynek keretében a heti összehasonlítás helyett havonta történő statisztikai összevetésekkel valósul meg az üzemanyagárak nyomon követése.

A szomszédos országok átlaga alatt a magyar üzemanyagárak / Fotó: Hans Lucas via AFP

A pontosított módszertan szerinti első havi összehasonlítás a júliusi adatokat tartalmazza, melyet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken tett közzé. Az EU Weekly Oil Bulletin adatai alapján, Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára július hónapban 612 forint volt, ami 8 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok 620 forintos júliusi átlagáránál.

A dízel üzemanyag havi átlagára Magyarországon 621 forint volt, ami 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok 624 forintos átlagáránál. Júliusban Magyarországhoz képest a szomszédos országok közül

Ausztriában,

Horvátországban,

Szerbiában,

és Szlovákiában

is magasabb volt a benzin átlagára, és a dízelolaj tekintetében is hasonló trend figyelhető meg. A Nemzetgazdasági Minisztérium a KSH jelentése alapján megállapította, hogy a magyar üzemanyagárak továbbra is a szomszédos országok átlagárai alatt maradtak, ami megfelel a kormány szándékainak. A kormány elvárása, hogy a magyar családok védelme érdekében az üzemanyag-kereskedők,