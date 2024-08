Valami nagyon nincs rendben a magyarországi üzemanyagkutak környékén – még mindig lehetne olcsóbb a benzin és a gázolaj

Megint nagyobb árréssel dolgoznak a kutasok

Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezető igazgatója korábban a Világgazdaságnak azzal indokolta a nehezen következő árazási gyakorlatot, hogy a kereskedők most próbálják kompenzálni a korábbi veszteségeiket, szerinte májusban épp fordítva történt, nagykereskedelmi nem, a kiskereskedelmi ár viszont mérséklődött.

Nincsen törvényszerűen leírva, hogy ha csökken a nagykereskedelmi ár, akkor a kiskereskedelmi árnak is követnie kell. Májusban pont az ellenkezője történt: akkor nem változott a nagykereskedelmi ár, miközben a kisker árat csökkentették a kutasok

– magyarázta az ügyvezető igazgató, aki szerint felső nyomásra olyan alacsony szintre süllyedt az üzemanyagkutak árrése, hogy azt hosszú távon fenntartani nem lehetett.

A szomszédos országokban még mindig drágább az üzemanyag

Ugyanakkor ez mégsem ad magyarázatot arra, hogy miért nem követi le a Brent és a forint árfolyammozgását a Mol, amely mind a kis-, mind pedig a nagykereskedelmi piac meghatározó szereplője. Egy magyarázat lehet, hogy a Molnak nemcsak a hazai, hanem a szomszédos országok árazását is figyelemmel kell követnie, és itt az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek az árak, ami enyhítette a kormány oldaláról érkezett nyomást is a szektoron. Romániában jelentős adóemelés történt nemrégiben, júliusban a benzin ára, amely korábban 50-60 forinttal is alacsonyabb volt, megközelítette a 600 forintot. Ez valószínűleg a szomszédos országok átlagárát is jócskán feljebb húzza.