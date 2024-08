Kötelező lehet jövőre az e-áfa? A NAV elnöke ezt szorgalmazza

– Magyarország július elején vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnöki feladatait. Ennél számottevően kisebb médiaérdeklődés kísérte, hogy júniusban járt le a magyar elnökség egyéves mandátuma az Európai Adóigazgatások Szervezetében, az IOTA-ban. Az egyszeri magyar adófizető számára is érdekes, ami ebben a nemzetközi szervezetben történik?

– Az attól függ, mi érdekli az egyszeri magyar adófizetőt. A magyar elnökség az IOTA szervezeti belső ügyeit érintő feladatokon túl fontos, nemzetközi szakmai kérdésekben is eredményes volt. Előtérbe került például a kriptovaluták kezelésének témája, a lengyel–magyar vámügyi együttműködés értékelése, de említhetem az adatcserét, a határon átnyúló adóügyi visszaélések felderítésének helyzetét is. Általánosságban: a nemzetközi szervezetekben való aktív jelenlétünk legnagyobb előnyét abban látom, hogy nívós szakmai körben tesztelhetjük innovatív ötleteinket. Azokban a szakmákban, ahol a hagyományok dominálnak, nehéz ugyanis az újításokat elfogadtatni, ez az adószakmában sincs másképp. Hadd említsem itt meg az online pénztárgépek rendszerét, amit kezdetben kétkedve fogadott a világ, mára viszont nemcsak Európában, hanem a többi kontinensen is a mi rendszerünkhöz hasonló szisztémák működnek.

– Most is szolgáltattak témát a nemzetközi adóügyi szervezetben a magyar fejlesztések? Például az e-áfa?

– A nemzeti adóhivatalok az IOTA keretei között bemutatják terveiket, fejlesztéseiket, amiket aztán nyilvánosan megvitatnak. Az elmúlt években rendre az első három helyen szerepeltek a magyar prezentációk. Legutóbb, a Tadeus – amely az uniós adóigazgatások csúcstalálkozója – plenáris ülésén bemutatott nemzeti projektek között az e-áfa az előkelő harmadik helyen végzett a tagállami adóhatósági vezetők szavazata alapján. A siker egyértelmű.

– Valóban? A sajtóban megjelent hírekből, hiányosságokról szóló szakértői nyilatkozatokból nem biztos, hogy mindenki ezt a következtetést vonta le.

– Lássuk az eddigi számokat! Júliusra csaknem 70 ezret tett ki az e-áfában regisztrált adózók száma, és majdnem 250 ezer belépés történt a felületre. A rendszer lényege, hogy a kiállított számlák a bevallási sorok szerint adókódolva, azonnal, valós időben bekerülnek a NAV rendszerébe. A kisebb vállalkozások egy internetes felületen nézhetik meg a bevalláshoz rendezett számláikat, s kiválaszthatják, melyik helyezhető levonásba, de – ha rendelkezésükre áll, és az eladó adatszolgáltatása nem tartalmazta – akár új számlát is felvihetnek a rendszerbe. A nagy gazdasági szereplők esetében más a helyzet, ott a cégek vállalatirányítási rendszere kapcsolódik össze az adóhivatallal, az adatok úgynevezett gép-gép közötti kapcsolaton keresztül áramlanak. A kisebb vállalkozások közül sok tízezren, a nagyok közül több százan rendszeresen használják fejlesztésünket. Többen közülük a bevallásukat is így adják már le.