Továbbra sem tört ki a vásárlási láz Magyarországon – megjöttek az adatok

A nagysága ugyanis meghatározza, hogy mennyiben sikerül a gazdasági teljesítménynek az év egészében növekedést elérnie. Ahhoz, hogy ez megjelenjen, szükség van a háztartások gazdasági helyzetértékelésének javulására, melyhez viszont paradox módon jó gazdasági adatok kellenének: bár az alacsony kereslet segíti az infláció alacsonyan maradását, de a gazdasági növekedés beindulását nem – állapított meg Regős.

A szakértő úgy gondolja, a reálbérek növekedése idén nagyságrendileg már nem fog változni, ám segíthet a kereslet beindulásában, ha a háztartások azt érzik, hogy jövedelmük értéke tartósan növekedő pályára kerül. Ezáltal jövőre is érdemi reálbéremelkedés történik – még ha az várhatóan nem is lesz 10 százalékos. Persze lehet, hogy szükséges az idő is: kell, hogy a háztartások ne csak tudják, de érezzék is, hogy a magas infláció korszaka lezárult, és azt ne is várják vissza – közölte a közgazdász.

Így vásároltak a magyarok a nyár első hónapjában

Júniusban

az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1611 milliárd forintot ért el.

Az országos kiskereskedelmi forgalom

49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben,

35 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben,

16 százaléka az üzemanyagtöltő állomások üzemanyag-forgalmában realizálódott.

Az idei első fél évben az előző esztendő azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,7 százalékkal emelkedett, míg

az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 3,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 1,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,1 százalékkal nőtt.

Mennyi pénzt hagytunk a boltokban korábban?

Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1609 milliárd forintot ért el májusban.