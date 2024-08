Csak itthon tudták drágítani a vörösbort a magyar pincészetek, külföldön nem sikerült

Bordeaux is vesztésre áll

A vörösborok – és egyáltalán a borok – térvesztéséről adott tanúbizonyságot a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa tavalyi piackutatása is, ami megállapította, hogy a 2017-es, legutóbbi kutatáshoz képest jelentősen csökkent a borfogyasztók száma a fogyasztási gyakorisága is. Emellett pedig az is kiderült, hogy a vörösborok fogyasztásának aránya 53 százalékról 46 százalékra csökkent. A vörösborfogyasztás visszaesése egyébként világtendencia, amire a kormányok is reagáltak. Franciaországban például közel tízezer hektár szőlő kivágását támogatták bordeaux-i borvidéken, és Magyarországon is csökkentették a készeteket a tavalyi krízislepárlással, ami csak a rozé-, illetve vörösborokat érintette.