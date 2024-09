A Fidesz–KDNP az EU-költségvetés módosítását kezdeményezte az EP-ben

Nyögvenyelősen halad Európa újraindítása

Bár a koronavírus-járvány alatt úgy tűnt, hogy Brüsszelben is paradigmaváltás következett be, és az Európai Bizottság viszonylag gyorsan döntött is egy jelentős összegű, 724 milliárd eurós élénkítési csomagról, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről (RRF), az Európai Számvevőszék jelentése szerint az alap első három évében késedelmet szenvedett a források folyósítása és a projektek végrehajtása. Hiába nő folyamatosan az Európai Bizottság kifizetéseinek aránya, félő, hogy a tagállamok nem tudják időben lehívni a pénzeket, és megvalósítani a tervezett intézkedéseket.