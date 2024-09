A paprika és a paradicsom is megszenvedte a forróságot – az uniós szabályok sem segítettek

Piaci és időjárási hatások okozták, hogy csökkent idén a frisspiaci és az ipari zöldségek forgalma, de az elmúlt két hónapban már a fellendülés halvány jeleit lehetett észlelni. A majdnem 500 szentesi termelőt tömörítő szövetkezet elnöke szerint az uniós és az EU-n kívüli termelőkre vonatkozó egyenlőtlen feltételek miatt érkezett több paprika, paradicsom az észak-afrikai térségből.

Itthon a szűkülő piacon is erősödött a szentesi paprika pozíciója / Fotó: Majzik Attila

Régen történt ilyen: az első nyolc hónap adatai alapján a szentesi DélKerTÉSZ szövetkezet tagjai 2,5 ezer tonnával kevesebb zöldséget értékesítettek, mint egy évvel korábban – mondta egy sajtóbeszélgetésen Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke. Ebből a csökkenésből 600 tonnát tett ki az ipari zöldségek, vagyis

a zöldborsó,

a csemegekukorica és

az ipari paradicsom forgalmának visszaesése.

Ez pedig abból következett, hogy 2022 őszén a feldolgozók magas áron tudták beszerezni az alapanyagokat, ami annyira megnövelte az önköltségüket, hogy tavaly olcsóbb forrás után néztek, és az unión kívüli országokból – főleg Kínából – sok zöldborsó és csemegekukorica érkezett be , főként a német és a francia konzervgyárakhoz, amelyeknél jókora készletek szaporodtak fel. Ráadásul folyamatos volt a nyomás a kiskereskedelem részéről az infláció letörésére, ezért idén például a DélKerTÉSZ termelőivel a korábbihoz képest fele akkora mennyiségre szerződtek a feldolgozók – 45 százalékkal alacsonyabb áron. A 2,5 ezer tonnás csökkenés „másik lába” a frisspiaci paradicsom és paprika hozamkiesése, ami a júliusi és augusztusi nagy forróság miatt következett be – magyarázta Nagypéter, hozzátéve: a mostani lehűlés sokat segít abban, hogy a növények ismét a szokásos módon teremjenek.

Más mérce szerint jön az unióba a paprika is

A frisspiaci paprika és paradicsom piaci pozícióját erősen rontotta az EU-ba az észak-afrikai országokból érkező import is. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy helyénvalónak tartja az uniós zöldpolitikát és a vegyszerek visszaszorítását, de ügyelni kellene arra is, hogy a szerrotáció lehetőségét ne szüntessék meg, mert a kártevőkben és kórokozókban rezisztencia alakulhat ki. Idén a paprika mennyiségi csökkenésében az erős vírusfertőzés is nagy szerepet játszott. Másik oldalról pedig az uniós gazdálkodók azért nem tudnak versenyezni a harmadik országok termelőivel, mert az utóbbiakra nem vonatkoznak azok a szigorú szabályok, amelyek az EU-n belüli termelésre igen.

A harmadik országokból érkező import mennyiségének növekedését jól jelzi, hogy míg az egyik német üzletlánc tavaly félmilliárd forint értékben vásárolt a DélKerTÉSZ-től, idén ez lenullázódott, és egyéb partnereiknél is jócskán visszaesett a kiszállított mennyiség.

Ugyancsak sújtotta a zöldségtermelőket, hogy a fogyasztók könnyebben lemondanak a paprikáról és a paradicsomról, mint más alapélelmiszerről. Mindezek a hatások az árakban is jelentkeztek, és idén a paprikafélék termelői ára átlagosan 5-7 százalékkal csökkent. A paradicsomnál ez még durvább volt: a tavalyi 5 százalékos termelőiár-mérséklődés után, idén további 20 százalékkal lett alacsonyabb az átadási ár. Eközben pedig az önköltség nem csökkent, mert bár a műtrágya olcsóbb lett, de a munkabér nagyot emelkedett, márpedig a zöldséghajtatás erősen kézimunkaerő-igényes tevékenység. Nagypéter szerint a bérköltség-növekedés továbbra is intenzív marad, és a következő három évben az idei mértékhez képest akár 50 százalékkal is magasabb lehet. A növekvő egyéb költségek közül kiemelte az EPR-t.

Ha tavaly csak termékdíj lett volna, éves szinten 28 millió forint lett volna a kötelezettségünk, idén pedig az EPR címén mintegy 150 millió forintot kell befizetnünk

– érzékeltette a tehernövekedést.