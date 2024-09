Akcióterv: ilyen még nem volt – az amerikai választók döntenek arról, hogy mennyi lesz a magyar növekedés

A kormány egy gazdasági programot dolgoz ki, amelynek jótékony hatásai és költségei is jövőre jelentkeznének. Az akcióterv költségeit a 2025-ös költségvetés abban az esetben bírná el, ha a fogyasztás nekilódulna, illetve az exportpiacok is élénkülnének. Minderre valószínűleg kevés esély nyílik mindaddig amíg tart a háború a szomszédban. Nem véletlen, hogy az élénkítő lépések bevezetését a békéhez kötik. És itt jönnek be az amerikai választások, amelyek még soha nem voltak annyira fontosak mint idén a magyar gazdaság szemszögéből.