Az orvosok szerint ezek a Covid új változatainak legelterjedtebb tünetei

Egy nagyon fontos dolgot már a legelején lehet tisztázni, a Covid mai változatai nagyon különböznek attól, ami a járvány kezdetekor volt. A megbetegedett emberek már ritkábban kerülnek kórházba és a halálos esetek is nagyon elenyészőek, lényegében nem is hallani már ilyenről.

Az orvos jegyzeteket készít a Covid-járvány idején / Fotó: Connect Images via AFP / A kép illusztráció

A Covid–19 leggyakoribb keringő változatai sokat változtak, még az elmúlt hónapokban is. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) adatai szerint jelenleg a „FLiRT” variánsok és származékaik alkotják a vírus eseteinek többségét. Magyarországot is elérte a koronavírus új variánsa – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatásából.

Milyen most elkapni egy Covid-fertőzést, és melyek a főbb tünetek?

A hírek alapján tehát a vírus jelenléte még mindig meglehetősen erős, ezért hogy legalább tudatában legyünk annak, hogy bárki megbetegedhet. A mostani vírusvariánsok közül a „FLiRT” változatok adják a megbetegedési esetek többségét a CDC adatai szerint.

Még a FLiRT-változatok is kifejlesztettek egyéb leágazásokat, és így az is az mondható, hogy ezen változatok a leggyakoribbak, amelyek jelenleg betegségeket okoznak.

A a tünetek pedig a következők:

Láz vagy hidegrázás

Köhögés

Légszomj vagy légzési nehézség

Fáradtság

Izom- vagy testfájdalmak

Fejfájás

Új íz- vagy szagvesztés

Torokfájás

Orrdugulás vagy orrfolyás

Hányinger vagy hányás

Hasmenés

„A Covid tünetei általában ugyanolyan spektrummal rendelkeznek, mint mindig, kivéve a mára már ritkábban jelentett íz- és szaglásvesztést” – mondta Amesh Adalja orvos, a fertőző betegségek szakértője és a Johns Hopkins Center kutatója. Mivel azonban sok ember volt kitéve a vírusnak, vagy beoltották őket ellene, a legtöbben a betegség enyhébb lemenetelét tapasztalják, mint a járvány kezdetén.

Míg sokan jelenleg úgy írják le a Covidot, mint „megfázásszerű” betegséget, az orvosok szerint ez nem teljesen pontos. „Általában még mindig rosszabb, mint a „megfázás”, amelynek általában nincsenek szerteágazó tünetei” – mondták az orvosok a Prevetion.com szakportálnak. A fejfájás és a fáradtság is gyakoribb manapság, de a gyomor-bél rendszeri problémák, például a hasmenés vagy a hányás ritkábban fordulnak elő.