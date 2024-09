Győri autót csodáltak Barcelonában – így néz ki a Cupra Terramar, amelyen ezren dolgoznak Magyarországon

Barcelonában mutatta be a spanyol Cupra a legújabb modelljét a világnak, a Barcelonában tervezett és Győrben gyártott Terramart.

Cupra Terramar: a sportos, merész formatervezésű SUV-t különböző motorizáltsággal gyártják majd Győrben / Fotó: Cupra

Cupra Terramar: 3500 Audi-munkatárs dolgozik rajta Győrben

A magyarországi autóipari vállalat még 2022-ben jelentette be, hogy járműgyártási portfóliója egy további konszernmárka új modelljével bővül.

Az Audi Hungaria 3500 munkatársa dolgozik a Terramar sorozatgyártásán.

Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke a bemutatáskor elmondta, a Cupra Terramarral a kisalföldi cég új korszakba lép, miután az Audi Győrben először gyártja egy testvérmárka modelljét. „Ez nemcsak a konszernen belüli szinergiákat optimalizálja, hanem biztosítja az Audi Hungaria hosszú távú versenyképességét is. Magasan képzett munkatársainkkal felkészültünk a jövő járműgyártására” – hangsúlyozta.

A sportos, merész formatervezésű SUV-t különböző motorizáltsággal gyártják majd a Rába-parti városban:

belső égésű és

plug-in hibrid (eHybrid)-

változatban is elérhető lesz.

Még nem tudni, hogy mennyit kérnek majd itthon a Terramarért / Fotó: Cupra

Még senki nem tudja, hogy mennyibe fog kerülni

A barcelonai eseményen többek között elhangzott az is, hogy a győri munkatársak felkészítése 2022 szeptembere óta zajlik különböző workshopok és tréningek keretein belül, miközben a kísérleti autók összeszereléséből is tapasztalatot gyűjthettek a kollégák. Ez a példány ráadásul néhány új termékadottságot is hozni fog magával, melyek megismeréséhez összesen több mint 200 munkatársnak biztosított további képzéseket a győri vállalat, így az új robotok működésének elsajátításához is. A lakkozóban például egy vadonatúj robotcellát használnak a Terramar acél motorháztetőjének lezárására.

A spanyol márka és az Audi Hungaria közös története egyébként nem most kezdődött, hiszen a Győrben gyártott legendás öthengeres benzinmotor kelti életre a Formentorokat is.

Az ára egyelőre nem ismert, viszonyításként a testvérmodell-lel, a Volkswagen Tiguannal példálóznak, melynek alaptípusa 15 millió forinton kezd nálunk, a plug-in hibridjeit viszont 17,5-20,7 millió forintos indulóáron jegyzik.

A Terramar 19 százalékos helyi adót tartalmazó német alapára 43 020 euró (17 millió forint). Viszonyításképp Németországban 37 150 eurón (14,6 millió forint) nyit a 130 lóerős Tiguan, melynek 150 lóerős változatáért alaphangon 41 655 eurót (16,4 millió forint) kérnek el – írja a HVG.