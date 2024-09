A szélsőséges időjárás miatt emelkedhet az élelmiszerek ára Európa-szerte

Az intézet hivatkozik az Európai Központi Bank (EKB) és a Potsdami Klímahatáskutató Intézet előrejelzésére, amely szerint

a következő évtizedben az élelmiszerek éves inflációja akár évi 3,2 százalékponttal is emelkedhet a magasabb hőmérséklet miatt. Ez pedig az éves teljes infláció akár 1,18 százalékpontos növekedését is jelentheti 2035-ig.

Többletkiadást okoz az agráriumnak a tenyészidőszak megváltozása is, amely szintén megjelenik az élelmiszerárakban is. A 2022-es forró és száraz európai nyár következtében körülbelül 0,6-0,8 százalékponttal nőtt az élelmiszer-infláció Európában. Az EKB előzetes becslése szerint az időjárás miatt idén télen és jövőre is hasonló tendencia várható a kontinensen.

Az elemzés szerint a környezeti változások és a talajok fokozott romlása együttesen a jövőben további tartós élelmiszer-inflációt okozhatnak, melyet egyedül adaptációval, a mezőgazdasági öntözési rendszerek korszerűsítésével, új stressztűrő növényfajták nemesítésével, továbbá precíziós eszközökkel lehet csak kivédeni.