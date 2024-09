Eurómilliók a Bálnában: megnyílt a Budapest Contemporary Képzőművészeti Vásár

A Bálna mélygarázsában víz és homokzsákok, az árvíz itt hagyta a nyomait, és valószínűleg nyomott hagyott a kiállítás szervezőinek idegrendszerén is, bár ez ma már nem látszott rajtuk. Éppen az árvíz hetére esett a kiállítás építése, amely komoly kihívás elé állította a szervezőket – mondta Tausz Ádám a köszöntőjében. A Duna visszatért a medrébe, a hétvégére minden adott, hogy a kortárs művészet iránt érdeklődők és a befektetők is meglátogassák a kifejezetten magas színvonalú képzőművészeti vásárt, a hazai kortárs művészet legjobbjait.

41 galéria mutatja be válogatását a Budapest Contemporary képzőművészeti vásáron a Bálnában. Fotó: Gradvolt Endre

A Budapest Contemporary célja, hogy platformot biztosítson a magasan jegyzett kortárs galériáknak és alkotóknak, valamint népszerűsítse a hazai képzőművészet legjavát idehaza és külföldön is. A BCT 2024-ben nemzetközivé bővül, hiszen hat európai ország tizenkét galériájának negyvenkét alkotása lesz látható huszonegy művésztől – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Tausz Ádám főszervező elmondta, 2023-ban rendezték meg először a Budapest Contemporary vásárt, és hamar rádöbbentek, hogy mekkora igény mutatkozik az eseményre. Hangsúlyozta: ezúttal is szakmai bizottság választotta ki azokat a galériákat, amelyek megjelennek az eseményen, valamint elhozták az európai kortárs művészetek legjavát.

Bővül a műtárgypiac

Az esemény fővédnöke Spengler Katalin műgyűjtő, aki elmondta, hogy a művészeti vásár mind a gyűjtők, mind a nagyközönség számára olyan alkalom, amikor egy légtérben teljes képet lehet kapni a magyar kortárs képzőművészetről, annak legfontosabb irányzatairól, és találkozni lehet a galeristákkal is. Arra gondoltak Nemes Mártonnal – aki az idei Velencei Biennálé kiállító művésze –, hogy rendeznek egy nemzetközi kiállítást is az esemény részeként, mert a magyar piac és a magyar közönség megérett erre. Kiemelte: a műtárgypiac bővül és a vásárlók száma is növekszik, így egyértelműen megérett a helyzet a nemzetközi nyitásra is. Egyelőre nem galériákat hívtak meg, hanem olyan művészeket, akiket fontosnak látnak az európai színtéren.

Nemes Márton kurátor hozzátette: azok, akik ellátogatnak a Budapest Contemporary vásárra, találkozhatnak az aktuális trendekkel, láthatják, merre tart az ország és a kontinens kortárs művészete. A nemzetközi standon Ausztriából, Csehországból, Franciaországból, Hollandiából, Németországból, Svájcból, Szerbiából és Szlovákiából is érkeztek galériák és izgalmas alkotások.