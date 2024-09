Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a héten több fontos makrogazdasági adatot is nyilvánosságra hozott a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ezek közül is kiemelkedik a hétfői kereseti, illetve a pénteki munkaerőpiaci adatok publikálása.

Fizetések, munkanélküliség, munkaerő: ennyi pénzt keresnek a magyarok – minden szám egy helyen / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Ennyi pénzt keresnek a magyarok

Előbbi a júliusi fizetéseket mutatta meg. A számokból az látszik, hogy az idei nyár közepén a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 636 700, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset pedig 438 400 forint volt. Mindez egyúttal azt is jelentette, hogy

a bruttó átlagkereset 13,9,

a nettó átlagkereset 13,7,

a reálkereset pedig 9,4 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Ezek impozáns adatok, ha azonban hozzátesszük, hogy a bruttó kereset mediánértéke 524 100, a nettó kereset mediánértéke 362 900 forintot ért el, ami 16,5, illetve 16,6 százalékos pluszt mutat az előző év azonos időszakához képest, akkor még jobbnak tűnik a helyzet.

Nem véletlen, hogy az elemzők is egyöntetűen derűlátóan nyilatkoztak. Virovácz Péter az ING-től az emelte ki, hogy a júniusi adatközléssel szemben, amikor is negatív meglepetést láthattunk, a júliusi bérstatisztika pozitív meglepetést hozott. „Továbbra sincsen érdemi lassulás a bérdinamikában, ugyanis a friss adat illeszkedik az idei év első felében látott átlaghoz. Egyelőre tehát az év második felére várt lemorzsolódásból nem látszódik semmi és továbbra is az év elejei várakozásokat messze felülmúlja a keresetek növekedési üteme” – fogalmazott.

Miután már a hetedik havi kereseti adat is ismert, nem árt felidézni, mi történt 2024-ben eddig ezen a téren, mennyi pénzt keresnek a magyarok. Hogy ezt könnyen át lehessen tekinteni, a hivatalos kereseti adatokat feltöltöttük egy interaktív grafikonra, amelyből látszik a bérnövekedés dinamikája.

Hányan dolgoznak Magyarországon?

A bérnövekedés azonban csupán egy a fontos munkaerőpiaci statisztikák közül. Legalább ilyen meghatározó a foglalkoztatottság és a munkanélküliség is. Erről a friss számok éppen pénteken jelentek meg. A Magyarországon foglalkoztatottak létszáma 39 ezer fővel nőtt 2024 augusztusában az előző év azonos időszakához képest. Ez azt jelenti, hogy a nyár utolsó hónapjában 4 millió 748 ezer fős volt a foglalkoztatottság hazánkban. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma 210 ezerre nőtt, így a munkanélküliségi ráta 4,2 százalék.