Német ipar megvágta, magyar fogyasztás gyógyítja – ez van a mai számok mélyén

Borítékolhatóan nőni fog idén a fogyasztás, ami a gazdaság teljesítményét is felfelé fogja húzni. Az iparról azonban mindez már nem mondható el, igaz, a kilátások javulnak. A „fogyasztás elrugaszkodása” és az ipar kedvezőbb perspektívája miatt is a 2024-re várt 2 százalék alatti növekedéssel szemben jövőre már 3 százalékos lehet a gazdaság teljesítménye – legalábbis ezzel számol a Világgazdaságnak nyilatkozó Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, aki már a kormányzati élénkítő intézkedések várható hatását is figyelembe vette az előrejelzésnél.