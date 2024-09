Az új Andy Grove Magyarországon nőhet ki, a szikrát bostoni egyetem adta

Oktatók, vállalatok és a Magyar Nemzeti Bank kétéves programot fejeztek be a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) irányításával egy európai léptékű probléma kezelésére: az innováció kiáramlik a kontinensről, pontosan amikor a versenyképesség javítására legnagyobb szükség lenne. Andrew Grove elhagyta Magyarországot, de a követői itthon tarthatók – mondta Michael Cusumano, az MIT School of Management kitüntetett professzora a Világgazdaságnak, aki két könyvet is írt a legendás Intel-vezérről, és ezen a héten Budapestre látogatott.